Не лише Google: українцям доведеться платити за користування популярними сервісами

Закон зобов’язує закордонні ІТ-компанії сплачувати 20% ПДВ.

З нового року для українців подорожчають електронні послуги. Йдеться про законопроект№4184, який набирає чинності 1 січня 2022 року.

Документ зобов’язує незареєстровані в Україні міжнародні інтернет-компанії сплачувати 20% податку на додану вартість з доходів від надання таких електронних послуг як продаж книг, фільмів, ігор, хмарних сховищ, ПЗ, реклами тощо. У народі цей законопроект уже прозвали "податком на Google".

Однак, він стосується й інших популярних сервісів, таких як Facebook, Microsoft, Amazon, Netflix.

Автор цього закону – голова Комітету Верховної Ради України з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.

За його словами, податки для IT-гігантів – не українська інновація, у деяких країнах також є податки для іноземних продавців цифрових послуг. Завдяки такому оподаткуванню можна залучити до держбюджету до 3 млрд. грн. на рік.

Додамо, що у 2022 році податки запровадили не лише на IT-послуги. Про те, що змінилося в Україні з 1 січня та що подорожчає, читайте у матеріалі "Телеграфу".