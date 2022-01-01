Не только Google: украинцам придется платить за пользование популярных сервисов

Закон обязывает зарубежные ИТ-компании платить 20% НДС.

С нового года для украинцев подорожают электронный услуги. Речь идет о законопроекте №4184, который вступает в силу 1 января 2022 года.

Документ обязывает незарегистрированные в Украине международные интернет-компании уплачивать 20% налога на добавленную стоимость с доходов от предоставления таких электронных услуг, как продажа книг, фильмов, игр, облачных хранилищ, ПО, рекламы и т.д. В народе этот законопроект уже прозвали "налогом на Google".

Однако, он касается и других популярных сервисов, таких как: Facebook, Microsoft, Amazon, Netflix.

Автор данного закона – председатель Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.

По его словам, налоги для IT-гигантов – не украинская инновация, в некоторых странах также существуют налоги для иностранных продавцов цифровых услуг. Благодаря такому налогообложению можно привлечь в госбюджет до 3 млрд грн в год.

Добавим, что в 2022 году налоги ввели не только на IT- услуги. О том, что изменилось в Украине с 1 января, и что подорожает, читайте в материале "Телеграфа".