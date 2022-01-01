Восстановить "симку" в Украине теперь можно лишь по паспорту: подробности

Показывать паспорт придется даже если понадобится восстановить настройки роутера.

Новый 2022 год принес украинцам ряд изменений, которые затронут людей, пользующихся интернетом и мобильными услугами. В частности одно из таковых касается восстановления SIM-карт.

Как сообщает "Юридическая газета" восстановить потерянную "симку" с 1 января можно будет лишь предъявив паспорт.

Это связано с вступлением в силу закона "Об электронных коммуникациях", которым были определены основы государственной политики в сфере цифровых коммуникаций, а также были введены обязательства и ответственность для компаний, занимающихся этой деятельностью.

В частности документом были изменены принципы восстановления утерянных SIM-карт. Если раньше восстановить ее можно было без необходимости идентификации абонента по паспортным данным, то теперь предъявление документов подтверждающих личность стало обязательным.

Таким образом, чтобы восстановить SIM-карту, eSIM или настройки роутера необходимо предоставить персональные данные поставщику этих услуг.

Как сообщалось ранее, новые изменения в Украине затронули не только цифровые технологии, но и другие сферы жизни простых украинцев. В частности подорожает коммуналка, частным предпринимателям придется установить аппараты РРО, а стоимость недвижимости вновь увеличится.