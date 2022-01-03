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Украинские паспорта подорожали: что это значит

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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На биометрию в Украине теперь новые цены Новость обновлена 03 января 2022, 09:35
На биометрию в Украине теперь новые цены

В миграционной службе рассказали, по какой причине были вынуждены изменить прайс

Помимо роста цен на коммуналку и газ, в Украине подорожало оформление биометрических документов, в том числе — загранпаспортов.

По информации Государственной миграционной службы, из-за того, что изменились цены на материалы, из которых изготовляют документы, они были вынуждены также увеличить стоимость ID-карт и загранок.

Так, свою первую идентификационную карту, как и прежде, можно получить бесплатно в течение 20 дней после оформления.

А вот при последующей замене цены будут такими:

  • 372 грн за внутренний паспорт, изготовленный за 20 дней (раньше — 363 грн);
  • 498 грн — при сроках изготовления до 10 дней (прежде было по 489 грн).

Что же касается загранпаспортов, новый прайс таков:

  • 733 грн — при готовности паспорта через 20 дней (ранее — 694 грн);
  • 1085 грн за "срочный паспорт" (3-7 дней), тогда как в 2021 году это стоило 1046 грн.
Новый прайс на паспорта в Украине
Новый прайс на паспорта в Украине

Напомним, что с 1 января в Украине изменили правила восстановления SIM-карт, для чего отныне нужен паспорт.

Кроме того, "Телеграф" собрал в одном материале все самые заметные изменения, которые произошли в Украине 1 января.

Теги:
#Паспорт #Миграционная служба #Загранпаспорт #Биометрические паспорта
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