"Я до української ставлюся з величезною повагою, але х*й покладу на закон": Корогодський бурхливо відреагував на нові мовні норми

З 16 січня в Україні набуває чинності нова стаття Закону про мову.

Стаття 25 набуває чинності рівно через рік після вимоги про обслуговування українською. Нове правило стосується друкованої періодики. ЗМІ повинні будуть видаватися або українською мовою або іншою, за умови дублювання державною.

Про це уповноважений із захисту держмови Тарас Кремень писав у Facebook.

У мережі на нові вимоги бурхливо відреагував бізнесмен, блогер та письменник Гарік Корогодський, який вибухнув постом із нецензурною лексикою. Він зазначив, що ставиться до української мови з повагою, а ось до закону, його авторів та розробників — ні.

"Я до української ставлюся з величезною повагою, переклав усі свої книги на мову. Червона в процесі. А до авторів та розробників закону – ні. І до закону ні. І відкрито заявляю, буду його порушувати. Навіть не так. Х*й покладу на закон. І на його авторів, і по обличчю поводжу. Штрафи платитиму, за законом. Я ж законослухняний", — написав він у Фейсбук.

Раніше "Телеграф" писав, що один із популярних журналів — Playboy вже перейшов на українську мову, не чекаючи обов’язкової норми.