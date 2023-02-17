Языковой скандал в Одессе: кофейню финансово наказали за отказ обслуживать на украинском

Мужчина не перешел на украинский язык даже по просьбе клиентки

Одесская кофейня Cafe de Fleur, которая попала в скандал из-за отказа обслуживать на украинском языке, получила штраф. Напомним, что накануне блогер из Одессы опубликовала видео, где владелец кафе отказался перейти на государственный язык, хотя его об этом просила посетительница. В итоге женщина покинула это место.

Как сообщил на своей странице в Facebook языковой омбудсмен Тарас Кремень, кофейня будет платить штраф. Его представители составили админпротокол, согласно которому заведение накажут административным взысканием в сумме от 3400 до 8500 грн. Окончательный размер штрафа не уточняется.

Перед этим "Телеграф" рассказывал о реакции местного представительства языкового омбудсмена. Там заявили, что отказ в обслуживании посетительницы кафе на украинском языке больше, чем просто нарушение законодательства и пообещали принять соответствующие меры.

Предыдущий языковой скандал в Одессе разгорелся летом. Посетитель магазина возмутился тем, что продавец говорит ему по-украински и заявил, что он военный. Позже выяснилось, что мужчина не имел отношения к армии.