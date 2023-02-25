З ганьбою та копняками: путіністів прогнали з проукраїнського мітингу в Канаді (ВІДЕО)

Рашисти захотіли зіпсувати захід

У річницю війни 24 лютого Україну підтримували не лише політики та зірки світового масштабу, але й звичайні громадяни. Мітинги відбулися у багатьох точках планети. У них брали участь українські громадяни, іноземці та українська діаспора.

Один із таких відбувся 24 лютого у канадському місті Ванкувер — 600-тисячному центрі регіону на заході Канади. Одна із учасниць мітингу — українка Ірена — сьогодні опублікувала відео інциденту, який стався під час заходу.

Постояти біля великого синьо-жовтого натовпу прийшли як мінімум двоє чоловіків із прапорами Вірменії та так званої "ДНР" — окупованої росіянами частини Донецької області. Однак довго затриматися їх не вдалося. Рашистів негайно прогнали геть. Робили це як мінімум двоє українців і жінка з Грузії. Зауважимо — відео містить нецензурну лексику.

Чоловік, який брав участь у "вигнанні сил зла" з території проукраїнського мітингу наголосив, що він сам з Луганська. Літня грузинка погнала їх копняками на інший бік вулиці. Як зазначають у коментарях, путіністів не побили, бо тоді були б проблеми із законом.

Нагадаємо, американський доброволець розповів, як закохався в Україну та бився за неї. Тим часом президент Володимир Зеленський на учорашній великій пресконференції зробив багато заяв про співробітництво з іншими країнами та війну з рф.