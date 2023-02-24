Фрімен, Робертс та інші: зірки світового масштабу звернулися до українців на річницю повномасштабної війни (відео)

"Ви боретесь за всіх нас!", "Найсильніші люди у світі" (с)

Сьогодні, 24 лютого, на річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну діляться своїми думками не лише вітчизняні зірки, а й знаменитості, яких впізнають у всьому світі. Селебритіс світового масштабу, такі як Джулія Робертс, Морган Фрімен, Метт Деймон, JR, Вес Андерсон, Кетрін Винник, Вес Андерсон, Джек Глісон та інші, записали щемливе звернення до українців.

Відео, адресоване кожному з нас, на своїй сторінці в інстаграмі розмістила платформа United24. У підписі вказано:

"Світ разом з Україною. Зірки звернулися до українців, щоб підтримати нас у річницю повномасштабного вторгнення. Джулія Робертс, Морган Фрімен, Метт Деймон, JR, Вес Андерсон. Амбасадори UNITED24 — Imagine Dragons, Тімоті Снайдер та інші. Дякую кожному. Ваша підтримка важлива".

Що ж сказали зірки

Канадська акторка і режисерка українського походження, Кетрін Винник, відома своєю роллю Лаґерти у серіалі "Вікінги", одягла вишиванку. Вона заявила, що пишається мати українське коріння і вкотре висловила українському народові свою солідарність. Зірка, чиє справжнє ім’я — Катерина Вінницька, ще з перших днів військового вторгнення підтримує Україну і навіть заснувала фонд для надання гуманітарної допомоги.

Французький фотограф та вуличний художник Жан-Рене, більш відомий як JR, каже: "Я надсилаю це повідомлення людям, які роблять неймовірні речі для України". Зірка фільму "Одинадцять друзів Оушена", американський актор Метт Деймон називає це відео "посланням любові, поваги та солідарності до всіх наших братів та сестер з України".

Американський кінорежисер Лієв Шрайбер нагадує всьому світу, що російське вторгнення 24 лютого 2022 року — це був "акт неспровокованої агресії країни, що у 30 разів більша за її жертву", а астронавт Скот Келлі додає, що останній рік став "роком, якого ніхто із нас не хотів".

"Увесь світ із глибоким захватом спостерігав за сміливістю, рішучістю та незламністю українського народу проти злочинного російського нападу", — говорить актор Марк Гемміл, а його колега Ітан Гоук додає: "Ви боретесь за всіх нас!". Майкл Кітон — зірка фільму "Бетмен" 1989 року — називає українців найсильнішими людьми у світі.

Словами підтримки поділилася й одна з найвідоміших американських актрис та виконавиць Барбара Стрейзанд : "Ви — натхнення для всього світу. Ми будемо підтримувати вас стільки, скільки знадобиться, і завжди будемо сподіватися, що скоро настануть перемога і мир". Ще один славнозвісний актор Дшон Бродлін додає, що люди, які живуть за кордоном, думають про українців та намагаються нас всіляко підтримувати, як тільки можуть. Його слова підтверджує Джулія Робертс: "Ви в наших серцях. Завжди".

На завершення зірки подякували Україні та навіть навчилися правильно вимовляти гасло "Слава Україні!". "І сила буде з вами завжди", — підсумовує Марк Гемміл.

Раніше ми розповідали, що на роковини вторгнення Світлана Лобода презентувала кліп українською. Новий трек співачки називається "По-Українськи".