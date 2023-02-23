Інші країни, які були обурені присутністю росії на засіданні, залишили зал під час виступу їхніх представників

Латвійський депутат та голова комісії Сейму Латвії із закордонних справ Ріхард Колс на засіданні Парламентської асамблеї ОБСЄ у Відні 23 лютого обурився присутністю російської делегації. Коли йому дали слово, він послав леоніда слуцького та петра товстого за відомим напрямом російського корабля.

Відео своєї промови депутат опублікував у Twitter. За його словами, присутність росії на асамблеї ОБСЄ є величезною ганьбою.

Латвійського депутата обурило те, що делегацію від країни-агресора допустили на засідання ОБСЄ. Він заявив, що Крим, Донбас, Херсонська та Запорізька області є частиною суверенної України і ніхто не повинен порушувати її кордонів. А виступ закінчив популярною фразою українських прикордонників: "Російський військовий корабель, пішов на**й".

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Делегати країн, які також були обурені участю у засіданні представників країни-терориста, демонстративно залишили зал під час виступу росії. Крім того, делегатів кремля не допустили до покладання квітів до пам’ятника радянським військовим, пояснивши це візовими обмеженнями. Така поведінка обурила росіян, і вони заявили, що знаходяться тут "по праву".

А редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк подякував Ріхарду Колсу за його промову.

"Зрештою, хтось на Парламентській асамблеї ОБСЄ у Відні говорить про присутність делегатів від росії. Подяка делегату від Латвії, Ріхарду Колсу", - написав журналіст.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер послав Віктора Орбана слідом за російським кораблем. Чиновник не погоджується з політикою Угорщини.