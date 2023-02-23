Другие страны, которые были возмущены присутствием россии на заседании, покинули зал во время выступления их представителей

Латвийский депутат и глава комиссии Сейма Латвии по иностранным делам Рихард Колс на заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене 23 февраля возмутился присутствием российской делегации. Когда ему дали слово, он послал леонида слуцкого и петра толстого по известному направлению российского корабля.

Видео своей речи депутат опубликовал в Twitter. По его словам, присутствие россии на ассамблеи ОБСЕ является огромным позором.

Латвийского депутата возмутило то, что делегацию от страны-агрессора допустили на заседание ОБСЕ. Он заявил, что Крым, Донбасс, Херсонская и Запорожская области — это часть суверенной Украины и никто не должен нарушать ее границ. А выступление закончил популярной фразой украинских пограничников: "Русский военый корабль, пошел на**й".

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Делегаты стран, которые также были возмущены участием в заседании представителей страны-террориста, демонстративно покинули зал во время выступления россии. Кроме того, делегатов кремля не допустили к возложению цветов к памятнику советским военным, объяснив это визовыми ограничениями. Такое поведение возмутило россиян и они заявили, что находятся тут "по праву".

А редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк поблагодарил Рихарда Колса за его речь.

"Наконец, кто-то на Парламентской ассамблее ОБСЕ в Вене говорит о присутствии делегатов от россии. Благодарность делегату от Латвии, Рихарду Колсу", — написал журналист.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что министр иностранных дел Словакии Растислав Качер послал Виктора Орбана вслед за российским кораблем. Чиновник не согласен с политикой Венгрии.