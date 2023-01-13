Артистка на три буквы послала фолловеров из россии

От украинской певицы Тины Кароль однажды досталось "на орехи" самой Ксении Собчак, а теперь услышать мат в свою сторону смогли и обычные россияне.

Так, во время прямого эфира, когда артистка транслировала своим подписчикам, как проходит реабилитация украинского военного после тяжелого ранения в бою, она послала "на**й" фолловеров из россии. Причиной тому стало то, что российские подписчики Кароль стали посылать ей реакции в виде эмоджи с флагами страны-террористки.

"Все, кто присылает эти флаги русские, — идите на**й. Запишите и передайте всем", — резко ответила украинская звезда.

Тина Кароль послала россиян на три буквы: видео 18+

Видео стало вирусным, а реакция Тины Кароль получила множество одобрительных комментариев в сети.

Напомним, что украинская певица Тина Кароль выступает с благотворительными концертами по всему миру и считает независимость Украины "своей личной целью".

Ранее "Телеграф" сообщал, что 37-летняя исполнительница снялась в откровенной фотосессии. Кароль опубликовала целую серию фото со съемок в Киеве, на которых она позирует в одном лишь пальто.