"Йдіть на**й": Тіна Кароль послала росіян слідом за кораблем (відео)
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Артистка на три букви послала фоловерів із росії
Від української співачки Тіни Кароль одного разу дісталось "на горіхи" самій Ксенії Собчак, а тепер почути матюки у свою сторону змогли і звичайні росіяни.
Так, під час прямого ефіру, коли артистка транслювала своїм підписникам, як проходить реабілітація українського військового після важкого поранення у бою, вона послала "на**й" фоловерів із росії. Причиною цього стало те, що російські підписники Кароль стали надсилати їй реакції у вигляді емоджі з прапорами країни-терористки.
"Всі, хто надсилають ці прапори російські, – йдіть на**й. Запишіть і передайте всім", — різко відповіла українська зірка.
Тіна Кароль послала росіян на три букви: відео 18+
@tinakarollll Відповідь користувачу @elen окремий звук🫶🏻 #тінакароль ♬ оригінальний звук - TinaKarol
Відео стало вірусним, а реакція Тіни Кароль отримала безліч схвальних коментарів в мережі.
Нагадаємо, що українська співачка Тіна Кароль виступає з благодійними концертами по всьому світу і вважає незалежність України "своєю особистою метою".
Раніше "Телеграф" повідомляв, що 37-річна виконавиця знялась у відвертій фотосесії. Кароль опублікувала цілу серію фото зі зйомок у Києві, на яких вона позує в самому лише пальті.