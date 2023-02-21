"Иди на **й": глава МИД Словакии жестко раскритиковал политику Виктора Орбана

Военная поддержка Украины закончится тогда, когда россияне покинут территорию чужой страны

Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер послал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по направлению за русским кораблем. Чиновник не поддерживает политику Орбана, которая на руку владимиру путину.

Свое мнение касательно войны в Украине он выразил на своей странице в Фейсбук. По его словам, военная помощь Запада Украине — морально правильный поступок, ведь россияне вторглись в чужую страну и почти год убивают ее граждан.

Евросоюз един в своей поддержке Киева, только Венгрия выделяется на этом фоне. Премьер-министр страны Виктор Орбан считает, что война в Украине не касается стран ЕС и мировое сообщество должно было изолировать россию и Украину, оставив их наедине друг с другом.

"На выходных их карпатский пророк разглагольствовал о том, что это не наша война. Это "просто военный конфликт между двумя славянскими государствами". Надо было оставить их в покое, изолировать. То есть, пусть россияне быстренько перебьют украинцев. Пусть они не волнуются. Как отвратительно. Как жалко. Как не по-христиански. Святой Мартин Турский (родился в нынешней Венгрии) умер бы от стыда за таких христиан", — написал глава МИД Словакии.

По словам Качера, Орбан прав только в одном — поставки оружия в Украину затягивают войну и откладывают мир. Самым главным поставщиком оружия является не ЕС и даже не Америка, а сама россия. Сначала она отправила в Украину "зеленых человечков" в 2014 году, а после открыто напала. Мир наступит тогда, когда россияне уберутся прочь со всей территории Украины. В тот же момент помощь от запада прекратится, подчеркнул глава МИД Словакии.

"Для коллаборационистов Путина, и особенно для наших в Карпатском бассейне и высокогорье, для всех тех, кто хочет мира ценой уничтожения Украины, у меня есть только одно послание: "Иди на х*й", — лаконично резюмировал Растислав Качер.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Виктора Орбана официально пригласили в Киев. В ОП намерены повлиять на позицию Венгрии касательно военной помощи Украине.