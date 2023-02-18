Орбан официально приглашен в Киев: в ОП назвали основную причину

В ОП надеются, что премьер не откажет и все же приедет в Киев

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который во время исторического визита президента Украины Владимира Зеленского на саммит Евросоюза стал едва ли не единственным, кто не аплодировал украинскому лидеру, официально приглашен в Киев. В планах украинской стороны провести диалог с представителем недружественной страны, чтобы переломить ее решение по отказу помогать Украине оружием.

Такую информацию во время интервью для "Радио Свобода" озвучил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, отметив, что именно Орбан стал одним из первых, кто во время визита Зеленского в ЕС подошел к президенту и пожал ему руку.

"Это действительно была встреча президента Украины с премьер-министром Венгрии в кругу еще нескольких лидеров. И действительно, премьер-министр Венгрии первым подошел к президенту Украины и пожал ему руку", — сказал он.

По словам Жовквы, во время беседы с премьером Венгрии Владимир Зеленский обсудил евроинтеграционный путь Украины. После диалога Орбан озвучил определенный конструктив на этот счет. Именно поэтому Киев надеется изменить решение об отказе оказывать военную помощь для противостояния российской агрессии. В ОП отмечают, что очень рассчитывают на то, что Орбан не откажет и все же приедет в украинскую столицу.

"Поэтому премьер-министр Венгрии приглашен в Украину, и надеемся, что он может быть здесь. Известна позиция Венгрии, которая говорит, что она не будет оказывать военную помощь Украине. Лучше всего в дипломатии – это всегда диалог, разговор. Президент Украины имел несколько телефонных разговоров с премьер-министром Венгрии и до войны, и во время войны. Диалог есть. Но, конечно, во время полноценного визита есть гораздо больше возможностей и шансов провести его предметно и продуктивно", — подытожил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, как руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что во время встречи с Виктором Орбаном на саммите ЕС президент Владимир Зеленский сделал ему четкий намек, напомнив, что именно Украина защищает нефтепровод, которым Венгрия получает нефтепродукты.