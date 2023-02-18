Орбан офіційно запрошений до Києва: в ОП назвали основну причину

В ОП сподіваються, що прем'єр не відмовить і все ж приїде до Києва

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який під час історичного візиту президента України Володимира Зеленського на саміт Євросоюзу став чи не єдиним, хто не аплодував українському лідерові, офіційно запрошений до Києва. У планах української сторони провести діалог із представником недружньої країни, аби переломити її рішення щодо відмови допомагати Україні зброєю.

Таку інформацію під час інтерв’ю для "Радіо Свобода" озвучив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква, зазначивши, що саме Орбан стан одним із перших, хто під час візиту Зеленського до ЄС підійшов до президента і потис йому руку.

"Це дійсно була зустріч президента України з прем’єр-міністром Угорщини в колі ще декількох лідерів. І дійсно прем’єр-міністр Угорщини першим підійшов до президента України і потис йому руку", – сказав він.

За словами Жовкви, під час розмови із прем'єром Угорщини Володимир Зеленський обговорив євроінтеграційний шлях України. Після діалогу Орбан озвучив певний конструктив з цього приводу. Саме тому Київ сподівається змінити рішення щодо відмови надавати військову допомогу для протистояння російській агресії. В ОП наголошують, що дуже розраховують на те, що Орбан не відмовить і все ж приїде до української столиці.

"Тому прем’єр-міністр Угорщини запрошений до України, і сподіваємось, що він може бути тут. Відома позиція Угорщини, яка говорить, що вона не буде надавати військову допомогу Україні. Найкраще в дипломатії – це завжди діалог, розмова. Президент України мав декілька телефонних розмов з прем’єр-міністром Угорщини і до війни, і під час війни. Діалог є. Але, звичайно, під час повноцінного візиту є набагато більше можливостей і шансів провести його предметно і продуктивно", – підсумував він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що під час зустрічі з Віктором Орбаном на саміті ЄС президент Володимир Зеленський зробив йому чіткий натяк, нагадавши, що саме Україна захищає нафтопровід, яким Угорщина отримує нафтопродукти.