"Йди на **й": глава МЗС Словаччини жорстко розкритикував політику Віктора Орбана

Військова підтримка України закінчиться тоді, коли росіяни покинуть територію чужої країни

Міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер послав прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за російським кораблем. Чиновник не підтримує політику Орбана, яка на руку володимиру путіну.

Свою думку щодо війни в Україні він висловив на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, військова допомога Заходу Україні — морально правильний вчинок, адже росіяни вторглися до чужої країни і майже рік убивають її громадян.

Євросоюз є єдиним у своїй підтримці Києва, лише Угорщина виділяється на цьому тлі. Прем’єр-міністр країни Віктор Орбан вважає, що війна в Україні не стосується країн ЄС і світова спільнота мала ізолювати росію та Україну, залишивши їх наодинці один з одним.

"На вихідних їхній карпатський пророк розголошував про те, що це не наша війна. Це "просто військовий конфлікт між двома слов’янськими державами". Треба було дати їм спокій, ізолювати. Тобто, нехай росіяни швиденько переб’ють українців. Нехай вони не хвилюються. Як огидно. Як шкода. Як не по-християнськи. Святий Мартін Турський (народився в нинішній Угорщині) помер би від сорому за таких християн", — написав глава МЗС Словаччини.

За словами Качера, Орбан має рацію лише в одному — постачання зброї в Україну затягують війну і відкладають мир. Найголовнішим постачальником зброї є не ЄС і навіть Америка, а сама росія. Спочатку вона відправила в Україну "зелених чоловічків" у 2014 році, а потім відкрито напала. Мир настане тоді, коли росіяни заберуться геть з усієї території України. У той же час допомога від заходу припиниться, наголосив глава МЗС Словаччини.

"Для колабораціоністів Путіна, і особливо для наших у Карпатському басейні та високогір’ї, для всіх тих, хто хоче миру ціною знищення України, у мене є лише одне послання: "Йди на х*й", — лаконічно резюмував Растислав Качер.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Віктора Орбана офіційно запросили до Києва. У ВП мають намір вплинути на позицію Угорщини щодо військової допомоги Україні.