С позором и пинками: путинистов прогнали с проукраинского митинга в Канаде (ВИДЕО)

Рашисты захотели испортить мероприятие

В годовщину войны 24 февраля Украину поддерживали не только политики и звезды мирового масштаба, но и обычные граждане. Митинги прошли во многих точках планеты. В них приняли участие украинские граждане, иностранцы и украинская диаспора.

Один из них состоялся 24 февраля в канадском городе Ванкувер — 600-тысячном центре региона на западе Канады. Одна из участниц митинга — украинка Ирэна — сегодня опубликовала видео инцидента, произошедшего во время мероприятия.

Постоять возле большой сине-желтой толпы пришли как минимум двое мужчин с флагами Армении и так называемой "ДНР" — оккупированной россиянами части Донецкой области. Однако долго задержаться не удалось. Рашистов немедленно прогнали. Делали это как минимум двое украинцев и женщина из Грузии. Заметим, что видео содержит нецензурную лексику.

Мужчина, участвовавший в "изгнании сил зла" с территории проукраинского митинга, подчеркнул, что он сам из Луганска. Летняя грузинка погнала их копняками на другую сторону улицы. Как отмечают в комментариях, путинистов не избили, потому что тогда были бы проблемы с законом.

Напомним, американский доброволец рассказал, как влюбился в Украину и дрался за нее. Тем временем президент Владимир Зеленский на вчерашней большой пресс-конференции сделал много заявлений о сотрудничестве с другими странами и войне с РФ.