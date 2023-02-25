"Где дорога на Москву": Резников потроллил россиян из танка Leopard 2 (видео)

Украинцев насмешила фраза министра обороны

Вчера, 24 февраля, в Украину прибыли первые танки Leopard2 от Польши. Их встретил министр обороны Украины Алексей Резников, сняв забавное видео.

Кадрами, как глава Минобороны вылезает из польского танка, разошлись по сети. В комментариях украинцы поблагодарили Польшу за помощь в войне.

Алексей Резников осмотрел польские танки Leopard2 не только снаружи, но и внутри. Когда министр вылезал из машины го спросили про первые впечатления, на что тот заговорил по-польски.

"Извините, а где тут дорога на Москву", — спросил на польском языке Алексей Резников, подшутив над россиянами.

В комментариях под видео в соцсетях украинцы рассказали, где место Москвы и поблагодарили Польшу.

Место россии на свалке истории

Спасибо, Польша!

Капец!!! Вот это веселуха! Конец вам, казапезды, нас непобедить.

Дорога на московию это всегда просто!!!

Напомним, что во время пресс-конференции 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что танки не будут заходить в россиию и не дойдут до Москвы. Оружие от партнеров необходимо для защиты Украины и восстановления суверенитета нашей страны, а не для завоевания чужой.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Германия передаст Украине больше танков, чем обещала. Польша также пообещала поставить еще 60 дополнительных танков — модернизированных Т-72.