"Де дорога на Москву": Резніков потролив росіян з танка Leopard 2 (відео)

Українців насмішила фраза міністра оборони

Вчора, 24 лютого, в Україну прибули перші танки Leopard2 від Польщі. Їх зустрів міністр оборони України Олексій Резніков, знявши кумедне відео.

Кадри, як голова Міноборони вилазить із польського танка, розійшлися по мережі. У коментарях українці подякували Польщі за допомогу у війні.

Олексій Резніков оглянув польські танки Leopard2 не лише зовні, а й усередині. Коли міністр вилазив з машини, його запитали про перші враження, на що той заговорив польською.

"Вибачте, а де тут дорога на Москву", — запитав польською мовою Олексій Резніков, потроливши росіян.

У коментарях під відео в соцмережах українці розповіли, де місце Москви і подякували Польщі.

Місце росії на звалищі історії

Дякую, Польща!

Капець! Оце веселуха! Кінець вам, козапєзди, нас не перемогти.

Дорога на московію це завжди просто!

Нагадаємо, що під час прес-конференції 24 лютого президент України Володимир Зеленський наголосив, що танки не заходитимуть до росії і не дійдуть Москви. Зброя від партнерів потрібна для захисту України та відновлення суверенітету нашої країни, а не для завоювання чужої.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Німеччина передасть Україні більше танків, ніж обіцяла. Польща також пообіцяла поставити ще 60 додаткових танків — модернізованих Т-72.