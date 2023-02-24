"Ви ж з Британії? Передайте прем’єру": Зеленський пожартував з журналістом

Зеленський нагадав про важливість допомоги союзників

Президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції "Лютий. Рік незламності", присвяченій річниці повномасштабного російського вторгнення, розповів, що має статися, щоб наша країна не перемогла у війні.

Відповідаючи на запитання журналіста ВВС "Якщо до 24 лютого 2024 року перемоги не буде, то, на вашу думку, чому так станеться?", Зеленський заявив, що навіть не хоче думати про таке, але теоретично це може статися у разі нестачі допомоги від союзників .

"Якщо не буде снарядів, допомоги це може статися. Але ми втрачаємо наших людей... Я навіть не хочу про це думати, це жахливо. І ви про це не думайте. Нам потрібно бути впевненими", — наголосив Зеленський.

Після цих слів президент також пожартував із британським журналістом про літаки для України.

"Ви з Британії? Де мій винищувач "Тайфун"? Передайте Ріші ( прем’єр-міністр Британії - Ред .)", - жартує Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський яскраво звернувся до частини американців.

Також ми повідомляли про те, що Зеленський зробив гучну заяву щодо Придністров’я.