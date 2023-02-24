"Хто хоче Третю світову?": Зеленський яскраво звернувся до частини американців

Від підтримки України союзниками залежить той факт, чи розпочне путін війну в Європі.

Якщо США перестануть підтримувати Україну, то втратять свою впливовість у світі, а також прихильність НАТО. Третя світова війна зараз нікому не потрібна, а отже та частина американців, яка виступає проти надання підтримки, повинна змінити свою думку.

Про це під час прес-конференції 24 лютого сказав Володимир Зеленський, передає "Телеграф". Якщо Україна програє війну, то Америка будет повинна відправляти своїх синів та доньок на війну до Європи.

"Я хочу подякувати американцям. Конгресу, президенту, телебаченню, журналістам. Тому відсотку, який (думає, що США надають занадто велику підтримку Україні. — Ред.) збільшується, що я можу сказати? Тільки одне. Якщо вони не змінять своєї думки, якщо вони не будуть підтримувати Україну, вони втратять НАТО, впливовість США, лідерські позиції у світі, і підтримку держави, у якій 40 млн людей, та мільйони дітей. Невже в нас не такі діти, невже ми з американцями різні?", — сказав Володимир Зеленський.

Він наголосив, що політики, які висловлюються проти підтримки України, мають думати про те, що на них дивляться і рівняються інші країни. Такі заяви можуть ослабити підтримку України. А якщо наша країна програє, то путін з його війною може дійти до Європи і тоді Америці доведеться відправляти свої війська, щоб захистити країну чи країни НАТО.

"Хто хоче Третю світову війну? Невже хочуть ризикнути? Америка ніколи не покине країни НАТО, ніколи. І якщо Україна не витримає, росія прийде до країн НАТО, до Прибалтики. Це станеться. І вони, їхні сини і доньки, будуть воювати. Це страшне горе. Я бажаю США тільки миру, і підтримки України", — резюмував український президент.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Україна починає курси з навчання пілотів у та Польщі. Ще три країни готові розпочати навчання, після і передати Україні сучасні винищувачі.

Крім того, президент відповів, чи хоче він побачити путіна в Гаазі. Зеленський підкреслив, що дуже важливо довести цю справу до кінця, а президент росії має бути готовий понести відповідальність, адже він — не дитина, яка "просто щось зламала".