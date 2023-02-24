Зеленський порівняв путіна з дитиною

Зеленський вірить у суд над путіним

24 лютого під час прес-конференції Володимира Зеленського, яку він проводить до роковин повномасштабного російського вторгнення, глава української держави розповів, чи сподівається він побачити президента рф володимира путіна в трибуналі у Гаазі.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу".

За словами Зеленського, головне це довести справу до кінця — справедливості.

"Так не можна. Вбиваючи таку кількість людей, насамперед цивільного населення. І просто так не можна без відповіді закінчити, як пропонують ті чи інші політичні пропозиції: "Давайте знайдемо вихід із ситуації". Тобто, що значить вихід? Коли вбито таку кількість людей. Це ж лідер росії, лідер великої держави і вони повинні бути відповідальними. Це ж не дитинка. Дитинка щось зламала і можна пробачити? Так? А мені здається є інший вік. Інший вік, коли потрібно за злочин відповідати. Відповідати перед законом, перед судом. Жарти жартами, і дуже хочеться з поп-корном це побачити, але якби це було весело. Тому що це трагедія. Така кількість убитого населення", — каже Зеленський.

Президент додав, що він вірить, що ця відповідальність настане.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський зробив заяву щодо літаків для України.

Також ми повідомляли про те, що Зеленський відповів, чи хоче розпаду Росії.