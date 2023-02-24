Зеленский сравнил путина с ребенком
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Зеленский верит в суд над путиным
24 февраля в ходе пресс-конференции Владимира Зеленского которую он проводит к годовщине полномасштабного российского вторжения, глава государства рассказал о том надеется ли он увидеть путина в Гааге.
Об этом передает "Телеграф".
По словам Зеленского, главное это довести дело до конца — до справедливости.
"Так нельзя. Убивая такое количество людей, прежде всего гражданского населения. И просто так нельзя без ответа закончить как предлагают те или другие политические предложения: "Давайте найдем выход из ситуации". То есть, что значит выход? Когда убито такое количество людей. Это же лидер россии, лидер большого государства и они должны быть ответственными. Это же не ребеночек. Ребеночек, что-то сломал и можно простить? Да? А мне кажется есть потом другой возраст. Другой возраст, когда нужно за преступление отвечать. Отвечать перед законом, перед судом. Конечно, то есть, шутки шутками, и очень хочется с поп-корном это увидеть, но если бы это было весело. Потому, что это трагедия. Такое количество убитого населения", — говорит Зеленский.
Президент добавил, что он верит, что эта ответственность настанет.
Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский сделал заявление по поводу самолетов для Украины.
Также мы сообщали о том, что Зеленский ответил, хочет ли распада россии.