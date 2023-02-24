"Кто хочет Третью мировую?": Зеленский ярко обратился к части американцев

От поддержки Украины союзниками зависит тот факт, начнет ли путин войну в Европе

Если США перестанут поддерживать Украину, то потеряют свое влияние в мире, а также приверженность НАТО. Третья мировая война сейчас никому не нужна, а значит, та часть американцев, которая выступает против оказания поддержки Киева, должна изменить свое мнение.

Об этом на пресс-конференции 24 февраля сказал Владимир Зеленский, передает кореспондент "Телеграфа". Если Украина проиграет войну, то Америка будет должна отправлять своих сыновей и дочерей на войну в Европу.

"Я хочу поблагодарить американцев. Конгресс, президента, телевидение, журналистов. Тому процента, который (думает, что США оказывают слишком большую поддержку Украине. — Ред.) и увеличивается, что я могу сказать? Только одно. Если они не изменят своего мнения, если они не будут поддерживать Украину, они потеряют НАТО, влиятельность США, лидерские позиции в мире, и поддержка государства, в котором 40 млн людей и миллионы детей. Неужели у нас не такие дети, неужели мы с американцами разные?", — сказал Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что политики, которые высказываются против поддержки Украины, должны думать о том, что на них смотрят и равняются другие страны. Такие заявления могут ослабить поддержку Украины. А если наша страна проиграет, то путин с его войной может дойти до Европы и тогда уже Америке придется отправлять свои войска, чтобы защитить страну или страны НАТО.

"Кто хочет Третью мировую войну? Неужели хотят рискнуть? Америка никогда не бросит страны НАТО, никогда. И если Украина не выдержит, россия придет в страны НАТО, в Прибалтику. Это произойдет. И они, их сыновья и дочери, будут воевать. Это страшное горе. Я желаю США только мира, и поддержки Украины", — резюмировал президент.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Украина начинает курсы по обучению пилотов в Британии и Польше. Еще три страны готовы начать обучение, в после и передать Украине современные истребители.

Кроме того, президент ответил, хочет ли он увидеть путина в Гааге. Зеленский подчеркнул, что очень важно довести это дело до конца, а президент россии должен быть готов понести к ответственности, ведь он — не ребенок, который "просто что-то сломал".