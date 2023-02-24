"Вы же из Британии? Передайте премьеру": Зеленский пошутил с журналистом

Зеленский напомнил о важности помощи союзников

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости", приуроченной к годовщине полномасштабного российского вторжения рассказал, что должно произойти, чтобы наша страна не победила в войне.

Отвечая на вопрос журналиста BBC "Если до 24 февраля 2024 года победы не будет, то, по вашему мнению, почему так случится?", Зеленский заявил, что даже не хочет думать о таком, но теоретически это может произойти в случае недостатка помощи от союзников.

"Если не будет снарядов, помощи это может произойти. Но мы теряем наших людей… Я даже не хочу об этом думать, это ужасно. И вы об этом не думайте. Нам нужно быть уверенными", — подчеркнул Зеленский.

После этих слов президент также пошутил с британским журналистом о самолетах для Украины.

"Вы из Британии? Где мой истребитель "Тайфун"? Передайте Риши (премьер-министр Британии — Ред.)", — шутит Зеленский.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский ярко обратился к части американцев.

Также мы сообщали о том, что Зеленский сделал громкое заявление по Приднестровью.