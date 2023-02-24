Фримен, Робертс и другие: звезды мирового масштаба обратились к украинцам на годовщину полномасштабной войны (видео)

"Вы боретесь за всех нас!", "Самые сильные люди в мире" (с)

Сегодня, 24 февраля, на годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину делятся своими мыслями не только отечественные звезды, но и знаменитости, которые узнают во всем мире. Селебритис мирового масштаба, такие как Джулия Робертс, Морган Фримен, Мэтт Дэймон, JR, Кэтрин Винник, Уес Андерсон, Джек Глисон и другие, записали щемящее обращение к украинцам.

Видео, адресованное каждому из нас, на своей странице в инстаграме разместила платформа United24. В подписи указано:

"Мир вместе с Украиной. Звезды обратились к украинцам, чтобы поддержать нас в годовщину полномасштабного вторжения. Джулия Робертс, Морган Фримен, Мэтт Дэймон, JR, Вес Андерсон. Посольства UNITED24 — Imagine Dragons, Тимоти Снайдер и другие. Спасибо каждому".

Что же сказали звезды

Канадская актриса и режиссер украинского происхождения, Кэтрин Винник, известная своей ролью Лагерты в сериале "Викинги", надела вышиванку. Она заявила, что гордится иметь украинские корни и в который раз выразила украинскому народу свою солидарность. Звезда, чье настоящее имя — Екатерина Винницкая, еще с первых дней военного вторжения поддерживает Украину и даже основала фонд для оказания гуманитарной помощи.

Французский фотограф и уличный художник Жан-Рене, более известный как JR, говорит: "Я посылаю это сообщение людям, которые делают невероятные вещи для Украины". Звезда фильма "Одиннадцать друзей Оушена", американский актер Мэтт Дэймон называет это видео "посланием любви, уважения и солидарности ко всем нашим братьям и сестрам из Украины".

Американский кинорежиссер Лиев Шрайбер напоминает всему миру, что российское вторжение 24 февраля 2022 года — это был "акт неспровоцированной агрессии страны, которая в 30 раз больше ее жертвы", а астронавт Скотт Келли добавляет, что последний год стал "годом, которого никто из нас не хотел".

"Весь мир с глубоким восторгом наблюдал за смелостью, решительностью и несгибаемостью украинского народа против преступного российского нападения", — говорит актер Марк Гэммил, а его коллега Итан Гоук добавляет: "Вы боретесь за всех нас!". Майкл Китон – звезда фильма "Бэтмен" 1989 года – называет украинцев сильнейшими людьми в мире.

Словами поддержки поделилась и одна из самых известных американских актрис и исполнительниц Барбара Стрейзанд: "Вы – вдохновение для всего мира. Мы будем поддерживать вас столько, сколько понадобится, и всегда будем надеяться, что скоро наступят победа и мир". Еще один знаменитый актер Дшон Бродлин добавляет, что люди, живущие за границей, думают об украинцах и пытаются нас всячески поддерживать, как только могут. Его слова подтверждает Джулия Робертс: "Вы в наших сердцах. Всегда".

В завершение звезды поблагодарили Украину и даже научились правильно произносить лозунг "Слава Украине!". "И сила будет с вами всегда", — заключает Марк Гэммил.

Ранее мы рассказывали, что на годовщину вторжения Светлана Лобода презентовала клип на украинском языке. Новый трек певицы называется "По-украински".