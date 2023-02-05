Дивностей все більше: поранення терориста мангушева в тилу переполошило росіян

Куля застрягла в мозку у окупанта, але оперувати його поки що не беруться

Тяжке поранення в голову російського окупанта ігоря мангушева, який більш відомий під позивним "берег", викликає у його близьких і простих z-патріотів все більше питань. Росіяни скаржаться на відсутність розслідування, належної медичної допомоги, а також на низку інших дивностей у справі про пораненого загарбника.

Дружина нациста Тетяна Азаревич, який ще нещодавно закликав росіян до повної "демілітаризації" як України, так і української нації в цілому, а також виступав перед своїми товаришами, тримаючи в руках череп нібито вбитого українського військового, тепер змушена слізно просити Міноборони росії розібратися. у ситуації та вжити якихось заходів.

За її словами, чоловіка поранили в ніч проти 4 лютого в Кадіївці (тимчасово окуповане місто в Луганській області, яке на даний момент знаходиться в тилу у загарбників) "за невстановлених обставин", при цьому характер поранення може вказувати на страту.

Кадіївка на картрі бойових дій

"За словами лікарів, постріл був зроблений з близької відстані, в область потилиці під кутом в 45 градусів, куля зверху-вниз застрягла в мозку, імовірно це пістолетна куля дев’яти міліметрів", — говорить дружина мангушева.

Азаревич стверджує, що з моменту поранення не було проведено жодних слідчих дій, тому вона звертається до керівництва Міноборони та інших відомств, вимагаючи провести розслідування. Також у своєму зверненні вона ставить питання чому її чоловікові не надається належна медична допомога.

"За словами лікарів, його стан дозволяє здійснити транспортування, а в тій лікарні, де він знаходиться, його відмовляються оперувати, посилаючись на відсутність технічних можливостей і необхідної апаратури", — говорить азаревич.

Новина про підозріле поранення "берега" також викликала переполох і серед російських пропагандистів, зокрема, воєнкор "Комсомольської правди" олександр коц нарікає на безліч дивностей у цій справі.

"З замахом на береги все більше дивно. Хто знайшов ігоря мангушева, як він опинився в госпіталі, хто в цей момент був з ним поруч? Нічого цього в мережі немає... Дивне поранення, дивне мовчання, якісь шизоїдні версії, одна одною крутіше", — пише коц.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ЗСУ ліквідували на Донбасі головного російського каратиста.

Також ми повідомляли, що п’яний російський "мобік" убив кілька окупантів біля кордону з Україною.