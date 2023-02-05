Странностей все больше: ранение террориста мангушева в тылу переполошило россиян

Пуля застряла в мозгу у оккупанта, но оперировать его пока не берутся

Тяжелое ранение в голову российского оккупанта игоря мангушева, который более известен под позывным "берег", вызывает у его близких и простых z-патриотов все больше вопросов. Россияне жалуются на отсутствие расследования, надлежащей медицинской помощи, а также на ряд других странностей в деле о раненом захватчике.

Жена нациста татьяна азаревич, который еще не так давно призвал россиян к полной "демилитаризации" как Украины, так и украинской нации в целом, а также выступал перед своими товарищами, держа в руках череп якобы убитого украинского военного, теперь вынуждена слезно просить Минобороны рф разобраться в ситуации и принять какие-то меры.

По её словам, мужа ранили в ночь на 4 февраля в Кадиевке (временно оккупированный город в Луганской области, который на данный момент находится в тылу у захватчиков) "при неустановленных обстоятельствах", при этом характер ранения может указывать на казнь.

Кадиевка на картре боевых действий

"Со слов врачей, выстрел был произведен с близкого расстояния, в область затылка под углом в 45 градусов, сверху-вниз<…>пуля застряла в мозгу, предположительно это пистолетная пуля девяти миллиметров", — говорит жена мангушева.

Азаревич утверждает, что с момента ранения не было проведено никаких следственных действий, и поэтому она обращается к руководству Минобороны и других ведомств, требуя провести расследования. Также в своем обращении она задается вопросом почему её мужу не оказывается надлежащая медицинская помощь.

"По словам врачей его состояние позволяет осуществить транспортировку, а в той больнице где он находится его отказываются оперировать, ссылаясь на отсутствие технических возможностей и необходимой аппаратуры", — говорит азаревич.

Новость о подозрительном ранении "берега" также вызвала переполох и среди российских пропагандистов, в частности, военкор "Комсомольской правды" александр коц сетует на множество странностей в этом деле.

"С покушением на берега все больше странностей. Кто нашёл игоря мангушева, как он в оказался в госпитале, кто в этот момент был с ним рядом? Ничего этого в сети нет<…>Странное ранение, странное молчание, какие-то шизоидные версии, одна другой круче", — пишет коц.

Напомним, ранее мы писали о том, что ВСУ ликвидировали на Донбассе главного российского каратиста.

Также мы сообщали о том, что пьяный российский "мобик" убил несколько оккупантов у границы с Украиной.