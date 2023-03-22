Мечтал увидеть горящий Киев, но сожгли его самого: убитому своими же оккупанту Мангушеву и после смерти нет покоя

Дома нациста показала свое циничное отношение к этой ужасной истории

В России вышло интервью с вдовой русского военного преступника, некрофила Игоря Мангушева. Напомним, что этот изверг записывал стендап с черепом украинского военного и затем погиб от пули своих "побратимов".

В феврале Мангушева расстреляли свои соратники в оккупированном Стаханове Луганской области. Вдова маньяка жалуется, что расследования нет. Даже уголовное дело не возбудили, делится впечатлениями украинский журналист Денис Казанский в своем Telegram-канале.

В интервью женщина рассказывала Мангушева, как ее "вторая половинка" нашла череп украинского военного. По ее словам, он забрал его с собой, потому что какая-то подруга "хотела себе череп украинца".

В конце интервью вдова сетует, что тело Мангушева пришлось сжечь, потому что боялись, что его череп тоже выкопают из могилы и украдут. Даже труп охраняли, чтобы враги не отрезали и не украли его голову.

Напомним, что Мангушев получил пулю в голову на Донбассе, однако не во время боев с Вооруженными силами. Подозревают, что пулю выпустил кто-то вблизи, то есть намеренно. Это ранение переполошило россиян.