Надпись "Дети" стала мишенью для россии: Зеленский о неизбежности наказания преступников из рф

Все рашисты будут отвечать за каждую забранную жизнь наших сограждан, уверен глава Украинского государства

Год назад русские военные совершили одно из самых страшных преступлений этой войны. Российские бомбы разрушили театр в Мариуполе. Здание, которое использовалось как укрытие. Там были женщины с детьми, беременные, пожилые люди.

Об этом заявил в обращении по результатам 386-го дня войны президента Владимир Зеленский.

"Гражданский объект, сознательно разрушенный оккупантом. Мы до сих пор не знаем точного количества погибших. Сотни людей? Тысяча? Надписи "Дети" рядом со зданием однозначно свидетельствовали о том, кто стал мишенью для России. Одной из многих таких мишеней. За каждую из мишеней государство-зло будет отвечать», — уверен президент Украины.

В середине марта прошлого года оккупант еще был на севере нашего государства. Много где на Харьковщине. Враг имел совсем другие позиции на юге. Но уже тогда мы начали их гнать.

"Настанет день, и мы освободим Мариуполь. Весь наш юг. Весь наш восток. Так же, как мы освобождали другие наши города. Наступит день, и будет создан трибунал, возвращающий справедливость нашему народу. Трибунал, который накажет этого агрессора так же, как были наказаны агрессоры прошлого. Наступит день, и все виновники военных преступлений против украинцев окажутся в залах Международного уголовного суда и национальных судов", — уверен глава Украинского государства.

Владимир Зеленский не сомневается, что всю юридическую работу мы проделаем. Всех партнеров, которые для этого необходимы, мобилизуем. Это уже делается. Каждый день мы приближаем возвращение справедливости для Украины. Каждый день работаем ради этого. Генеральный прокурор и его офис, украинские правоохранители, спецслужбы, правительство, дипломаты, офис президента.

У рашизма не получится остаться безнаказанным злом. Наказание будет, предостерег президент Украины.

"Все, кто бомбил Украину. Кто сжигал наши села, кто бил по украинским городам… По Николаеву, Херсону, по Никополю и Марганцу, по Запорожью, по городам Донбасса, по Харькову, Харьковщине. Все, кто ведет террористический огонь по общинам Черниговской и Сумской областей… Все, кто принес войну в Донецк и Луганск. Все, кто пытался поработить Крым», — уверен глава Украинского государства.

Владимир Зеленский выразил мнение, что все рашисты будут отвечать. Будут отвечать за каждую забранную жизнь украинцев.

"Вечная память всем нашим людям, всем взрослым и детям, чьи жизнь унес российский террор! Слава каждому и каждому, кто сейчас в бою за Украину! Спасибо каждой и каждому, кто приближает ответственность для государства-зла! Вся Украина будет свободной. Слава Украине !" – резюмировал президент Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский назвал потери врага под Бахмутом.