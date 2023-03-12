Зеленский и новый президент Чехии обсудили потребности Украины в условиях войны: подробности

Поддержка Чехии важна для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор со своим новоиспеченным коллегой из Чехии Петром Павелом. Общение происходило в телефонном режиме.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Зеленского.

Во время своей беседы украинский лидер поздравил Петра Павела с официальным вступлением в должность президента, а также обсудил Украину.

"Провел разговор с президентом Чехии Петром Павелом. Поздравил с официальным вступлением в должность. Проинформировал о ситуации на фронте, наших потребностях безопасности. Говорили о движении Украины в Евросоюз. Договорились и дальше активно взаимодействовать. Поддержка Чехии важна для Украины в борьбе с российской агрессией!", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что чешский лидер Петр Павел дал развернутое интервью, в котором рассказал о своем видении нашего государства, отношении к войне, а также спрогнозировал то, что ждет путина и его окружения после украинской победы.

Также мы сообщали, что новый президент Чехии стал крашем украинок. Внешний вид и последовательная проукраинская позиция Павла поразила сеть.