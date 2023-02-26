Украину ждет победа и путь в НАТО, а путина — трибунал: топ-5 свежих заявлений президента Чехии

Новоизбранный чешский лидер надеется, что скоро посетит Киев с официальным визитом

Январские выборы в Чехии завершились весьма позитивно для Украины – победу на них одержал отставной генерал НАТО Петр Павел. 61-летний политик, имея четкую антивоенную и проукраинскую позицию, вступает в должность в весьма непростой период, когда в Восточной Европе идет кровопролитная война. Однако это не мешает ему делать положительные прогнозы по поводу будущего Украины и весьма очевидные — о неотвратимости наказания за содеянное — для россии.

На днях чешский лидер дал развернутое интервью "Суспільному", в котором рассказал о своем видении нашего государства, отношении к войне, а также спрогнозировал то, что ждет путина и его окружения после украинской победы. Специально для своих читателей "Телеграф" выбрал наиболее интересные моменты из разговора политика с журналистами.

Об Украине в НАТО

Петр Павел, безусловно, поддерживает принятие Украины в Североатлантический альянс. Конечно, для этого следует пройти определенный путь и соответствовать основным принципам. Среди них политик называет общие ценности, техническую совместимость, политическую волю всех сторон и долгосрочные интересы. По мнению Павла, Украина уже "выполнила домашнее задание" по технической совместимости. Также мы совпадаем с НАТО по поводу ценностей и долгосрочных интересов.

Сейчас, подчеркивает он, есть проблема наличия военного конфликта, ведь если Украина станет членом Альянса, это автоматически сделает другие страны участниками противостояния с рф. Петр Павел говорит, что это может привести даже к ядерной войне, что является очень нежелательным результатом.

"Нам нужно дождаться окончания войны и восстановления суверенитета Украины. И здесь встанет вопрос членства в НАТО, — говорит чешский лидер. — И на этом этапе я бы поддержал его, поскольку считаю, что Украина заслуживает того, чтобы ее рассматривали как нового члена НАТО — за соблюдение стандартов, за защиту ценностей, которые важны для всех нас, а еще украинские военные будут, пожалуй, самыми опытными из всех, и были бы большим преимуществом для стран НАТО, поэтому есть все причины, по которым мы должны рассматривать членство Украины в НАТО сразу после войны".

Также он подчеркнул, что НАТО никогда не представляла угрозы для россии, несмотря на засилье подобных тезисов среди кремлевской пропаганды. Вступление Украины в союз Павел считает прекрасным вариантом усиления безопасности и стабильности Европы.

О поведении россии

По словам политика, россия долгие годы угрожала НАТО эскалацией конфликта. Это связано с особенностью кремлевской доктрины и принципом "эскалации для деэскалации".

"Поэтому можно было ожидать, что россия будет нагнетать ситуацию угрозами применения ядерного оружия, угрозами ответить военными средствами на любую вооруженную поддержку оказавшим ее странам, — объясняет Петр Павел. — Это означает прямую угрозу для стран Балтии, для Польши и других. Думаю, НАТО нужен более решительный подход и указание на то, что мы не нарушаем международное право".

Петр Павел поддерживает украинцев

Об отказе от российского газа

Следует отметить, что Чехия стала одной из самых первых стран, полностью смог отказаться от импорта российского газа. Петр Павел называет это одним из самых заметных последствий агрессии рф для его государства.

"В этом году мы избавились от зависимости от энергоносителей россии с более чем 90% до нуля. И вернуться к ситуации, которая была до войны, будет сложно. Это может быть когда-нибудь в будущем — снова начнутся какие-то переговоры о поставках российского газа. Но сейчас я не вижу шансов вернуться к довоенной ситуации", — говорит политик.

О будущем рф

Будущее российской федерации Петр Павел оценивает с точки зрения того, в каком состоянии страна-агрессор окончит нынешнюю войну. Не исключено, что после падения режима путина внутри россии возникнут "разнообразные сценарии внутренней борьбы за власть".

"Возможно, новый лидер будет более настроен на возобновление диалога и сотрудничества. Или это будет кто-то потенциально хуже путина. Трудно угадать, однако считаю, что рф будет нестабильной длительное время, учитывая количество структурных проблем в их экономике и обществе. Поэтому с такой реальностью придется жить. И потому для всех нас важно быть готовыми к тесному сотрудничеству и иметь план, как нам быть с разными вариантами", — предупреждает бывший генерал НАТО.

Говорить об улучшении отношений с россией пока невозможно — до того момента, пока в кремле не поймут, что выиграть войну не смогут. Однако пока в Москве зациклены на том, что переводят собственную вину по разрешению конфликта на Запад, говорит Петр Павел.

"Они не видят никакой ошибки со своей стороны, — подчеркивает политик. — Когда я говорю "они", имею в виду не только руководство россии, но и подавляющее большинство россиян, убежденное, что они являются последней святыней христианских ценностей и должны защитить их от декадентского Запада. Это удивительная установка для любых отношений".

Впрочем, несмотря на любые сценарии развития ситуации в будущем, Павел поддерживает создание трибунала по военным преступлениям для россии, чтобы виновных можно было привлечь к ответственности и наказать. По словам президента Чехии, он гордится, что его страна является одним из инициаторов этого процесса.

О визите в Украину

О желании посетить Украину Петр Павел говорил почти сразу после своей победы. Первоначально журналисты сообщали, что это может произойти не раньше конца марта. Теперь же политик напрямую озвучил видение ситуации.

"Когда я в Мюнхене встречался с главой украинского парламента, сказал, что готов посетить Украину на раннем этапе своего президентства. Но, конечно, в Украине война и в Киеве достаточно насыщенная жизнь. Поэтому я оставил бы возможность за украинской стороной предлагать дату визита. Я сейчас более гибкий, чем президент Зеленский", — подчеркнул он.

В любом случае визиту политика такого уровня в Украину всегда будут рады. Тем более что он имеет столь яркую проукраинскую позицию. А большинство украинок и вовсе признали его своим новым "крашем", несмотря на почтенный возраст. Некоторые сравнивают Петра Павла с персонажами голливудских фильмов.