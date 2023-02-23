Советники путина: кто помогает диктатору принимать решения и почему он отказался от ядерного удара

Президент считает себя "собирателем русских земель" и радуется тому, что проблемы в армии вскрылись сейчас, а не когда на россию напало НАТО

В россии уже обдумали применение ядерного оружия и подсчитали, что пользы будет намного меньше, чем вреда. Более того, путин видит не боеспособность своей армии, но войну из-за этого останавливать не готов.

Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники, близкие к кремлю. Два источника сообщили, что президент россии возомнил себя "собирателем русских земель", как Петр Первый.

У путина нет причин нажимать на "красную кнопку" и запускать по Украине ядерное оружие. После падения ядерной бомбы территории будут облучены и туда нельзя будет зайти, а значит присвоить эти земли себе. В качестве альтернативы путин решил приостановить участие россии в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

"Приостановка была самым конкретным шагом в сторону эскалации, который путин сделал с начала войны. Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, заявил, что "вся архитектура контроля над вооружениями демонтирована". Но на этот раз путин не стал угрожать реальным применением ядерного оружия, что аналитики интерпретировали как признак того, что он начал осознавать ограничения, имеющиеся у россии", — сказал один из неназванных чиновников Financial Times.

О том, что россия вторгнется в Украину первым среди гражданских лиц узнал министр иностранных дел сергей лавров. Произошло это в ночь на 24 февраля за несколько часов до вторжения. Вечером того же дня российский президент провел встречу с бизнесменами, на которой у лаврова спросили о том, как путин смог спланировать вторжение в Украину в таком узком кругу. На что глава российского МИД ответил, что у путина есть три советника: Иван Грозный, Петр Великий и Екатерина Великая.

В планах кремля после захвата Киева было поставить во главе страны виктора медведчука. Кум путина был одним из тех, кто вместе с ФСБ уверял главу кремля в том, что украинцы ждут российских солдат и встретят их с радостью. Легитимизировать медведчука должен был бывший президент Украины виктор янукович, сбежавший в Россию в 2014 году. Но после того, как план провалился и вскрылись проблемы в армии рф, путин не захотел останавливаться.

"Он говорит своему ближнему кругу: "Оказывается, мы были совершенно не готовы. В армии бардак. В промышленности бардак. Но хорошо, что мы узнали об этом сейчас, а не тогда, когда к нам вторгнется НАТО", — сказал один из источников.

К слову, окружение путина после начала войны сократилось еще сильнее и многие из тех, кто туда входит, боятся говорить диктатору правду. В том числе из-за этого он рассчитывал на быструю победу в Украине. Кроме того, путин делает ставку на то, что Запад устанет помогать Украине быстрее, чем россия воевать.

"Он думает, что у него есть время (ему 70 лет) и ресурсы — нефтяные и газовые доходы. И [он считает, что] за это его будут помнить: за то, что он собирал русские земли, как Петр Великий", — сказал бывший американский чиновник.

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