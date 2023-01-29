"Папик" с правильной позицией: новый президент Чехии стал крашем украинок

Внешний вид и последовательная проукраинская позиция Павла поразила сеть

Еще только вчера, в субботу, 28 января, в Чехии завершились президентские выборы, на которых победил отставной генерал НАТО Петр Павел, — а он уже стал героем соцсетей в Украине. Людей восхитил как его внешний вид, так и позиция касательно Украины и россии.

"Телеграф" собрал подборку вирусных видео из TikTok про Павла.

Прежде всего, сразу в глаза бросается отличная форма, которую держит Павел в свой 61 год, — украинцы решили, что он смутно напоминает как героя рекламы "Карпатская джерельная", так и полковника Сандерса с логотипа KFC.

Карпатский дед из рекламы минералки, Петр Павел и дед KFC

Кроме того, украинцев поразила позиция Павла, — тот последовательно поддерживает Украину, при этом не имеет иллюзий и касательно "хороших русских".

"Он старше меня всего на 31 год, не так уж много", "Он будто из рекламы мужских костюмов и барбершопов", "Когда прочитала его цитату про Навального, поняла, что человек при уме, молодец!", "Кфс дед, я в тебя верю", "Почему он такой красивый", "Будто из фильма Голливуда", "Новый краш, девочки", "Это же тот мужчина из рекламы Карпатской джерельной", "Мне нравится 61-летний дед, спасите", "Если бы сериал "Папик" снимали в Чехии", "Это уже Daddy", "Готова поухаживать за дедом", "Том Круз за 60", — среди прочего, пишут в комментариях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Петр Павел скоро должен посетить Украину.