"Папік" з правильною позицією: новий президент Чехії став крашем українок

Зовнішній вигляд та послідовна проукраїнська позиція Павела вразила мережу

Ще тільки вчора, у суботу, 28 січня, у Чехії завершилися президентські вибори, на яких переміг відставний генерал НАТО Петр Павел, а він уже став героєм соцмереж в Україні. Людей захопив як його зовнішній вигляд, так і позиція щодо України та росії.

"Телеграф" зібрав добірку вірусних відео з TikTok про Павела.

Насамперед, одразу в очі впадає чудова форма, яку тримає Павел у свій 61 рік, — українці вирішили, що він нагадує як героя реклами "Карпатська джерельна", так і полковника Сандерса з логотипу KFC.

Карпатський дід з реклами мінералки, Петр Павел та дід KFC

Крім того, українців вразила позиція Павела — той послідовно підтримує Україну, при цьому не має ілюзій щодо "хароших росіян".

"Він старший за мене всього на 31 рік, не так багато", "Він ніби з реклами чоловічих костюмів і барбершопів", "Коли прочитала його цитату про Навального, зрозуміла, що людина при розумі, молодець!", "Кфс дід, я у тебе вірю", "Чому він такий красивий", "Ніби з фільму Голлівуду", "Новий краш, дівчатка", "Це ж той чоловік з реклами Карпатської джерельної", "Мені подобається 61-річний дід, врятуйте", "Якби серіал "Папік" знімали в Чехії", "Це вже Daddy", "Готова доглядати за дідом", "Том Круз за 60", — серед іншого, пишуть у коментарях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Петр Павел незабаром має відвідати Україну.