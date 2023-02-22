Ермак дал интересный прогноз по поводу вступления Украины в НАТО и ЕС

Украина является "имиджмейкером" НАТО

Украина может вступить в Североатлантический альянс (НАТО) до того, как станет членом Европейского союза.

Как сообщает РБК-Украина, такое мнение высказал глава Офиса президента Андрей Ермак во время встречи с журналистами в среду, 22 февраля.

"Я считаю, что мы можем стать членами НАТО раньше, чем членами ЕС", — отметил он.

По его словам, сегодня все в мире благодаря ВСУ понимают, что в случае полномасштабного столкновения россии с НАТО, у москвы нет ни единого шанса победить.

Тем самым Ермак подчеркнул, что Украина является "лучшим имиджмейкером НАТО".

Как сообщалось ранее, министр обороны Алексей Резников недавно заявил, что Украина уже де-юре является частью Альянса, а теперь делает все необходимое, чтобы это произошло и де-факто.

При этом западные союзники настаивают на то, что нашей стране нужны гарантии безопасности до того, как она станет полноценным членом НАТО, в частности такое мнение разделяет президент Польши Анджей Дуда. А вот премьер Чехии Петр Павел выразил убеждение, что Украина вступит в Альянс сразу же по завершению российского вторжения.