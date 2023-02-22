Єрмак дав цікавий прогноз щодо вступу України до НАТО та ЄС

Україна є "іміджмейкером" НАТО

Україна може вступити до Північноатлантичного альянсу (НАТО) до того, як стане членом Європейського Союзу.

Як повідомляє РБК-Україна, таку думку висловив голова Офісу президента Андрій Єрмак під час зустрічі з журналістами у середу, 22 лютого.

"Я вважаю, що ми можемо стати членами НАТО раніше, ніж членами ЄС", — зазначив він.

За його словами, сьогодні всі у світі завдяки ЗСУ розуміють, що у разі повномасштабного зіткнення росії з НАТО у Москви немає жодного шансу перемогти.

Тим самим Єрмак наголосив, що Україна є "найкращим іміджмейкером НАТО".

Як повідомлялося раніше, міністр оборони Олексій Резніков нещодавно заявив, що Україна вже де-юре є частиною Альянсу, а тепер робить все необхідне, щоб це сталося і де-факто.

При цьому західні союзники наполягають на тому, що нашій країні потрібні гарантії безпеки до того, як вона стане повноцінним членом НАТО, зокрема, таку думку поділяє президент Польщі Анджей Дуда. А ось прем’єр Чехії Петро Павло висловив переконання, що Україна вступить до Альянсу одразу після завершення російського вторгнення.