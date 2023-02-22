Рус

Єрмак дав цікавий прогноз щодо вступу України до НАТО та ЄС

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Андрій Єрмак Новина оновлена 22 лютого 2023, 21:25
Андрій Єрмак

Україна є "іміджмейкером" НАТО

Україна може вступити до Північноатлантичного альянсу (НАТО) до того, як стане членом Європейського Союзу.

Як повідомляє РБК-Україна, таку думку висловив голова Офісу президента Андрій Єрмак під час зустрічі з журналістами у середу, 22 лютого.

"Я вважаю, що ми можемо стати членами НАТО раніше, ніж членами ЄС", — зазначив він.

За його словами, сьогодні всі у світі завдяки ЗСУ розуміють, що у разі повномасштабного зіткнення росії з НАТО у Москви немає жодного шансу перемогти.

Тим самим Єрмак наголосив, що Україна є "найкращим іміджмейкером НАТО".

Як повідомлялося раніше, міністр оборони Олексій Резніков нещодавно заявив, що Україна вже де-юре є частиною Альянсу, а тепер робить все необхідне, щоб це сталося і де-факто.

При цьому західні союзники наполягають на тому, що нашій країні потрібні гарантії безпеки до того, як вона стане повноцінним членом НАТО, зокрема, таку думку поділяє президент Польщі Анджей Дуда. А ось прем’єр Чехії Петро Павло висловив переконання, що Україна вступить до Альянсу одразу після завершення російського вторгнення.

Теги:
#Україна #НАТО #Андрій Єрмак