Зеленський пояснив, яка річ необхідна Україні для вступу до НАТО

Для України важливо мати сильну армію, оскільки це допоможе їй вступити до НАТО

Україна має побудувати стійку армію, оскільки це є однією з ключових умов для вступу до НАТО.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу із президентом Фінляндії Саулі Ніїністе у вівторок, 24 січня.

Він запевнив, що Україна дуже підтримує Фінляндію та Швецію на шляху до вступу до НАТО і хотіла б не залишатись у майбутньому на цьому шляху на самоті.

"Але на цьому шляху ми маємо побудувати стійку армію, щоб ми прийшли туди. Це дуже важливо. Сьогодні ця стійкість залежить від підтримки та союзу багатьох держав", — додав він.

Як повідомлялося раніше, раніше Зеленський заявляв, що вступ до НАТО буде найкращою гарантією безпеки для України та майбутнього її дітей.

До цього генсек Альянсу Єнс Столтенберг також однозначно заявив, що Україна стане членом НАТО, а зараз їй потрібно більше зброї, щоб відстояти свою незалежність та територіальну цілісність.

Варто зазначити, що про підтримку вступу України до НАТО нещодавно заявив і колишній державний секретар США Генрі Кіссінджер, відомий своїми проросійськими заявами.