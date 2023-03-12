Зеленський та новий президент Чехії обговорили потреби України в умовах війни: подробиці

Підтримка Чехії важлива для України

Президент України Володимир Зеленський провів розмову зі своїм новоспеченим колегою із Чехії Петром Павелом. Спілкування відбувалося у телефонному режимі.

Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі Зеленського.

Під час бесіди український лідер привітав Петра Павела з офіційним вступом на посаду президента, а також обговорив Україну.

"Провів розмову з Президентом Чехії Петром Павелом. Привітав з офіційним вступом на посаду. Поінформував про ситуацію на фронті, наші безпекові потреби. Говорили про рух України до Євросоюзу. Домовились і надалі активно взаємодіяти. Підтримка Чехії важлива для України у боротьбі з російською агресією!", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що чеський лідер Петр Павел дав розгорнуте інтерв’ю, в якому розповів про своє бачення нашої держави, ставлення до війни, а також спрогнозував те, що чекає на путіна та його оточення після української перемоги.

Також ми повідомляли, що новий президент Чехії став крашем українок. Зовнішній вигляд та послідовна проукраїнська позиція Павела вразила мережу.