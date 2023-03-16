Год со дня трагедии: каким был драмтеатр в Мариуполе и что с ним сейчас (фото, видео)

Драматический театр в Мариуполе стал символом этой кровавой войны

Ровно год назад российские оккупанты с особой жестокостью уничтожили Драматический театр в Мариуполе, сбросив на него 500-килограммовую авиабомбу. На тот момент в помещении находилось около тысячи мирных граждан, включая женщин и детей, потерявших свои дома, и россияне прекрасно знали об этом. В результате авиаудара погибло около 600 мариупольцев, а Драмтеатр с тех пор стал символом российско-украинской войны, жестокости и безжалостности российских оккупантов.

К этой страшной годовщине "Телеграф" решил напомнить историю Драматического театра в Мариуполе и собрать воспоминания жителей этого города, которыми они поделились в социальных сетях.

Здание театра было построено в 1960 году и находилось на Театральной площади Мариуполя. В ноябре 2007 года ему приказом Министерства культуры и туризма театру присвоен статус академического. В мирное время на площади перед зданием проводились различные массовые мероприятия.

С начала полномасштабной войны в Украине, когда оккупанты блокировали Мариуполь и начали уничтожать город, нанося ракетные и авиаудары, многие горожане потеряли свои дома. Тогда Драмтеатр стал пристанищем для многих местных, которые могли временно в нем проживать и прятаться от обстрелов. Кроме того, здание театра было гуманитарным штабом, где люди могли получить еду, воду, необходимые вещи, лекарства и т.д. В нем собирались и те, кто планировал эвакуацию.

В тот трагический день, 16 марта 2022 года, около 10 часов утра в Мариуполе прозвучал страшный взрыв, от звуков которого содрогнулся весь город. Оккупанты сбросили 500-киллограммовую авиабомбу на здание Драмтеатра, которая пробила крышу в восточной части театра и сдетонировала в зрительском зале на уровне легкого настила сцены. В результате взрыва были разрушены ближайшие внутренние стены, образующие крылья зала, и внешние несущие стены. Несущая конструкция крыши обвалилась и упала в зрительский зал.

На тот момент в Драматическом театре находилось более тысячи человек, включая женщин и маленьких детей. При этом российские захватчики знали, что в здании есть дети, так как перед театром по обе стороны была нанесена огромная надпись "ДЕТИ", чтобы туда не летели авиабомбы, и заметна она была в большой высоты. Однако даже это не остановило захватчиков.

Точное количество жертв, погибших под завалами после авиаудара по театру, до сих пор неизвестно и вряд ли мир когда-нибудь узнает настоящую правду, так как оккупанты с лета 2022-го пытаются скрыть следы своего жестокого преступления. Вероятные цифры — от 300 до 600 погибших.

В декабре 2022 года российские захватчики под видом реконструкции здания Драмтеатра в очередной раз попытались скрыть следы военного преступлений против наших граждан, путем демонтажа частей здания, которые доказывают бомбардировку.

Так выглядит сегодня здание драмтеатра. Фото - скриншот из видео Петра Андрющенко

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что летом 2022 года военные рф в Мариуполе начали "залатывать" разрушенные своей же авиабомбой строения. В их число входит также и Драматический театр. Для этого оккупанты бетонировали тела погибших прямо в фундамент здания, если их останки не удавалось извлечь из-под завалов.