Без хлорки никак: оккупанты в Мариуполе пытаются скрыть следы преступления в драмтеатре

Россияне продолжают ломать и без того пропитанный страданиями и болью город

Жизнь в оккупированном Мариуполе продолжает быть борьбой за жизнью на пороге гуманитарной катастрофы. Это не мешает оккупантам наводить здесь свои порядки: заезжие российские строители и подрядчики уже начинают "залатывать" разрушенные бомбами строения, среди которых и разрушенный драмтеатр. Для этого используют весьма жуткий подход — тела, которые не удалось извлечь из-под завалов бетонируют прямо в фундамент здания.

Об этом стало известно из публикации российского журналиста Александра Невзорова в его личном Telegram-канале. Он ссылается на разговоры с людьми, которые "в прошлой жизни" были его друзьями, а сейчас соблазнились на крупные суммы денег, предлагаемые за восстановление разбитого Мариуполя.

Невзоров подчеркивает, что на эту цель выделены поистине огромные бюджеты, поэтому каждому хочется "урвать" себе кусок. Однако строительство в практически уничтоженном войной городе не может проходить абсолютно спокойно. И самая большая проблема — в количестве погибших людей, чьи тела не всегда были вовремя извлечены и захоронены.

"Пишут: "Неделю кукуем, сидим сложа лапки, эти тупари не везут хлорку. Без хлорки никак. Где большие скопления трупов (театр), там надо хлорку и только потом бетон, если просто лить бетон на трупы вонь как-то пробивается даже через толстый слой бетона", — цитирует своих собеседников журналист.

Также он добавляет, что подрядчикам велят "не поднимать шум", если они внезапно находят очередное скопление тел погибших. Вместо этого им предлагают "тихо бетонировать". Подобный подход еще раз указывает на то, что точное количество погибших мирных людей в Мариуполе вряд ли удастся когда-то установить. Тем более — на территории драмтеатра, ведь большинство трупов оккупанты еще в мае вывезли для захоронения в братской могиле.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что оккупанты не так давно поразили очередным циничным заявлением насчет удара по драмтеатру. По их мнению, в этом месте бомбежки не было, а, значит, пострадавшие также отсутствуют.

Также мы писали о том, как выглядит разрушенный театр с высоты птичьего полета. К слову, на площади рядом долгое время было знаменитую надпись "Дети".