"Очередное причинение боли": выступление россиянина с "черепом защитника Мариуполя" показали представителям ООН
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Украинский омбудсмен рассказал, зачем россиянам нужны подобные демонстрации
История с российским наемником игорем мангушевым, который накануне устроил стендап с черепом якобы погибшего защитника Мариуполя, дошла до ООН.
Как сообщил в своем Фейсбук омбудсмен Дмитрий Лубинец, подобной демонстрацией россия продолжает дегуманизировать украинский народ и оправдывать массовые убийства.
"Демонстрация "останков" погибших защитников Мариуполя стала поводом для "стендапа на военную тематику". Единственной целью таких действий россии является очередное причинение боли родственникам погибших и пропавших", — написал он.
Также он добавил, что с телами погибших необходимо обращаться с уважением, вне зависимости от того, является ли это военнослужащий или мирный житель, так как это не просто является проявлением гуманности, но и международным стандартом, который гарантирует, что погибший человек не пополнит списки пропавших без вести.
Лубинец добавил, что проинформировал руководителя группы по установлению фактов Следственной комиссии ООН по Украине Оле Солванга и обратился к Офису генпрокурора.
Как известно, пытки и казни для оккупантов являются обыденным явлением, а на захваченных территориях Украины они массово строят "фильтрационные лагеря". Лишь на территории Донецкой области таковых насчитали более 20.