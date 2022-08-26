В США показали, где и как россияне мучают украинцев: появилась карта фильтрационных лагерей Донетчины

Исследователи указывают на бесчеловечные условия содержания украинских граждан и вероятное применение пыток в этих лагерях

Фильтрационные лагеря в Мариуполе стали страшной легендой нынешней российско-украинской войны. Но таких застенков на Донетчине уже насчитали более двух десятков. Специалисты Йельского университета (входит в престижную Лигу плюща) при поддержке Госдепартамента США разработали карту, на которую нанесли подтвержденные точки, где россияне проводят для украинцев фильтрационные мероприятия. Исследователи также описали условия, в которых приходится находиться пленникам этих лагерей.

Карта и подробные объяснения к ней были опубликованы на сайте "Обсерватории конфликта" — лаборатории, созданной американскими властями и исследователями, чтобы собирать и анализировать доказательства военных преступлений россиян в Украине. Авторы исследования описали созданную оккупантами систему фильтрации как "физическую инфраструктуру и процесс, которые используются для регистрации, допросов и задержаний украинских гражданских лиц, военнопленных и других лиц на территориях, оккупированных россией и ее марионетками".

Читайте также: Категория Блоги/мнения Выбора нет. Или Буча, фильтрационные лагеря и подвалы, или выплатить цену до конца и победить Блогер и военный эксперт Кирилл Данильченко о той цене, которую платят страны за свою независимость, и Украина не стала исключением:

Данные собирали по открытым источникам и совмещали с анализом высокоточных спутниковых снимков. Исследователи пришли к выводу, что подготовку к созданию фильтрационной системы начали еще за несколько недель до вторжения. А функционирует она с многочисленными нарушениями международного гуманитарного права, включая использование внесудебного содержания под стражей без связи с внешним миром.

Карта фильтрационных лагерей в Донецкой области, составленная "Обсерваторией конфликта"

Всего исследователи верифицировали наличие и месторасположение 21 фильтрационного лагеря в 13 населенных пунктах:

Безымянное – 2 лагеря;

Докучаевск – 2 лагеря;

Бугас – 1 лагерь;

Донецк – 4 лагеря, включая пресловутую "Изоляцию";

Казачье – 1 лагерь;

Мангуш – 2 лагеря;

Никольское – 2 лагеря;

Васильевка – 1 лагерь;

Макеевка – 1 лагерь;

Новоазовск – 2 лагеря;

Старобешево – 1 лагерь;

Еленовка Бахмутского района – 1 лагерь;

Еленовка Волновахского района – 1 лагерь, где содержатся защитники "Азовстали".

В исследовании по неназванным причинам не учтены фильтрационные лагеря Мариуполя. Вероятно, за неимением достоверных данных. Хотя в 95-страничном докладе описываются случаи вывоза жителей города в лагеря за его пределами.

Авторы отчета указывают на четыре ключевых вывода, которые удалось сделать из проанализированных данных.

1 Исследователям удалось доказать существование и описать работу 21 фильтрационного лагеря на территории Донецкой области.

2 Существует четыре типа объектов, задействованных в фильтрации – это лагеря, где производится регистрация, содержание под стражей, вторичный допрос и задержание украинцев.

3 В Волновахской исправительной колонии № 120 возле Еленовки Волновахского района, где произошел взрыв и погибли 53 украинских военнопленных, присутствуют участки нарушенной земли, соответствующие потенциальным могилам.

4 Эти нарушенные участки земли появились еще до взрыва 29 июля. Первый из них удалось зафиксировать на спутниковых снимках от 11 апреля. В другом месте такие участки были отмечены 27 июля.

Обработав показания, которые удалось получить от прошедших фильтрационные лагеря Донбасса, исследователи указали, что условия в них вероятно очень жесткие, даже бесчеловечные, унижающие достоинство и нарушающие нормы международного гуманитарного права и права человека. В частности, речь идет о переполненности лагерей, отсутствии доступа к надлежащей санитарии, нехватке пищи и питьевой воды, психологическом и физическом давлении, отказах в оказании медицинской помощи и использовании изоляции. В отдельных случаях сообщалось об использовании электрошокеров, экстремальных условиях изоляции и физическом насилии, которое может быть расценено как пытки.

Авторы исследования призвали россию и ее пособников предоставить представителям ООН и гуманитарным международным организациям немедленный доступ к местам, указанным в отчете, и к любым другим точкам фильтрации, не вошедшим в доклад. "Лишь личные и беспрепятственные инспекции представителей Организации Объединенных Наций и гуманитарных международных организаций могут окончательно подтвердить выводы этого доклада и других связанных с ним расследований", — подчеркнули они.

Как сообщал "Телеграф", ранее канал CNN выпустил детальное расследование о трагедии в Еленовке, где были убиты украинские военнопленные, и пришел к выводу — Украина не может стоять за этим преступлением.