У США показали, де і як росіяни мучать українців: з'явилась карта фільтраційних таборів Донеччини

Дослідники вказують на нелюдські умови утримання українських громадян і ймовірне застосування тортур у цих таборах

Фільтраційні табори в Маріуполі уже стали страшною легендою нинішньої російсько-української війни. Але таких катівень на Донеччині уже нарахували понад два десятки. Фахівці Єльського університету (входить до престижної Ліги плюща) за підтримки Держдепартаменту США розробили карту, на яку нанесли підтверджені точки, де росіяни проводять для українців заходи з фільтрації. Дослідники також описали умови, в яких доводиться перебувати полоненим цих таборів.

Карта і детальні пояснення до неї були опубліковані на сайті "Обсерваторії конфлікту" — лабораторії, яку створили американська влада та дослідники, щоби збирати та аналізувати докази воєнних злочинів росіян в Україні. Автори дослідження описали створену окупантами систему фільтрації як "фізичну інфраструктуру та процес, які використовуються для реєстрації, допитів та затримань українських цивільних осіб, військовополонених та інших осіб на територіях, окупованих росією та її маріонетками".

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Дані збирали за відкритими джерелами та поєднували із аналізом високоточних супутникових знімків. Дослідники дійшли висновку, що підготовку до створення фільтраційної системи почали ще за кілька тижнів до вторгнення. А функціонує вона із численними порушеннями міжнародного гуманітарного права, зокрема включає використання позасудового тримання під вартою без зв'язку із зовнішнім світом.

Карта фільтраційних таборів на Донеччині, складена "Обсерваторією конфлікту"

Всього дослідники верифікували наявність та місце розташування 21 фільтраційного табору в 13 населених пунктах:

Безіменне – 2 табори;

Докучаєвськ – 2 табори;

Бугас – 1 табір;

Донецьк – 4 табори, включно з сумнозвісною "Ізоляцією";

Козацьке – 1 табір;

Мангуш – 2 табори;

Нікольське – 2 табори;

Василівка – 1 табір;

Макіївка – 1 табір;

Новоазовськ – 2 табори;

Старобешеве – 1 табір;

Оленівка Бахмутського району – 1 табір;

Оленівка Волновахського району – 1 табір, де утримують захисників "Азовсталі".

У дослідженні з неназваних причин не враховані фільтраційні табори Маріуполя. Ймовірно, через брак достовірних даних. Хоча у 95-сторінковій доповіді описуються випадки вивезення мешканців міста у табори за його межами.

Автори звіти вказують на чотири ключових висновки, які вдалось зробити з проаналізованих даних.

1 Дослідникам вдалося довести існування і описати роботу 21 фільтраційного табору на території Донецької області.

2 Існує чотири типи об'єктів, задіяних у фільтрації – це табори, де проводиться реєстрація, утримання під вартою, вторинний допит та затримання українців.

3 У Волноваській виправній колонії № 120 біля Оленівки Волноваського району, де стався вибух і загинули 53 українських військовополонених, присутні ділянки порушеної землі, які відповідають потенційним могилам.

4 Ці порушені ділянки землі з’явились ще до вибуху 29 липня. Першу з них вдалось зафіксувати на супутникових знімках ще від 11 квітня. В іншому місці такі ділянки були помічені 27 липня.

Опрацювавши свідчення, які вдалося отримати від тих, хто пройшов фільтраційні табори Донеччини, дослідники вказали, що умови в них ймовірно дуже жорсткі, навіть нелюдські, такі, що принижують гідність та порушують норми до міжнародного гуманітарного права та права прав людини. Зокрема йдеться про переповненість таборів, відсутність доступу до належної санітарії, брак їжі та питної води, психологічний та фізичний тиск, відмови у наданні медичної допомоги та використання ізоляції. В окремих випадках повідомлялось про використання електрошокерів, екстремальні умови ізоляції та фізичне насильство, яке може бути розцінене, як катування.

Автори дослідження закликали росію та її посіпак надати представникам ООН та гуманітарним міжнародним організаціям негайний доступ до місць, зазначених у звіті, та до будь-яких інших точок фільтрації, що не увійшли до доповіді. "Лише особисті та безперешкодні інспекції представників Організації Об'єднаних Націй та гуманітарних міжнародних організацій можуть остаточно підтвердити висновки цієї доповіді та інших пов'язаних із нею розслідувань", — наголосили вони.

Як повідомляв "Телеграф", раніше канал CNN випустив детальне розслідування про трагедію в Оленівці, де були убиті українські військовополонені, і дійшов висновку – Україна не може стояти за цим злочином.