"Чергове спричинення болю": виступ росіянина з "черепом захисника Маріуполя" показали представникам ООН

Український омбудсмен розповів, навіщо росіянам потрібні такі демонстрації.

Історія з російським найманцем ігорем мангушевим, який напередодні влаштував стендап із черепом нібито загиблого захисника Маріуполя, дійшла до ООН.

Як повідомив у своєму Фейсбуку омбудсмен Дмитро Лубінець, подібною демонстрацією росія продовжує дегуманізувати український народ та виправдовувати масові вбивства.

"Демонстрація "останків" загиблих захисників Маріуполя стала приводом для "стендапу на військову тематику". Єдиною метою таких дій Росії є чергове заподіяння болю родичам загиблих та зниклих", — написав він.

Також він додав, що з тілами загиблих необхідно звертатися з повагою, незалежно від того, чи це військовослужбовець, чи мирний житель, оскільки це не просто є проявом гуманності, а й міжнародним стандартом, який гарантує, що загибла людина не поповнить списки зниклих безвісти.

Лубінець додав, що поінформував керівника групи щодо встановлення фактів Слідчої комісії ООН по Україні Олі Солванга та звернувся до Офісу генпрокурора.

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Як відомо, тортури та страти для окупантів є звичайним явищем, а на захоплених територіях України вони масово будують "фільтраційні табори". Лише на території Донецької області їх нарахували понад 20.