Более тысячи окупантов: Зеленьский назвал потери врага под Бахмутом (видео)

Кроме погибших, россияне потеряли еще как минимум полторы тысячи санитарных потерь – это ранения, которые не смогут продолжить войну.

Менее чем за одну неделю на "горячем" Бахмутском направлении бойцам ВСУ удалось уничтожить более 1 тысячи 100 российских оккупантов.

Об этом заявил в обращении по результатам 382-го дня войны президент Владимир Зеленский.

"Менее чем за одну неделю – с 6 марта – и только на одном Бахмутском направлении удалось уничтожить более 1100 солдат врага – это безвозвратные потери россии, потери именно там, под Бахмутом. Плюс еще как минимум полторы тысячи санитарных вражеских потерь – это раненые, которые не смогут продолжать бои. Плюс уничтожены десятки единиц вражеской техники. Плюс сожжены российские склады боеприпасов – более десяти ", — сказал глава Украинского государства.

Информацию президента Зеленского дополнил представитель Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый. В эфире Национального телемарафона он сказал, что за последние сутки на Бахмутском направлении украинские военные ликвидировали около 240 российских окупантов и ранили еще почти 300.

"Бахмут и дальше — эпицентр боевых действий. Враг пытается, сосредоточив лучше подготовленные группы "вагнера", прорвать нашу оборону. За эти сутки там произошел 161 обстрел на всем Бахмутском отрезке фронта…, 39 боесоприкосновений, в которых враг потерял 239 оккупантов", — отметил Череватый.

Также, по словам Череватого, на этом направлении были подбиты два танка Т-72 и уничтожен зенитно-ракетный комплекс "Оса".

Напомним, что по мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, бои за Бахмут станут "чрезвычайно полезными" для страны и нашей армии, так как там "перелопачивается огромное количество ворвавшейся на нашу территорию мерзости".