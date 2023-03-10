Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, бывший переговорщик Украины в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш специально для "Телеграфа":

Ситуация в Бахмуте, который месяцами активно штурмуют российские оккупационные войска, остается крайне тяжелой. На днях это подтвердил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, подчеркнув, что удалось не допустить оперативного окружения города противником и разрушить планы россиян.

Я считаю, что переломный момент уже наступил. Даже в сепаратистских и российских СМИ в последнее время не говорят о наступлении рф, как это было буквально месяц назад. Сейчас все разговоры – об ожидании контрнаступлении Украины.

То есть, российское руководство (военное, по крайней мере) уже поняло, что сил наступать дальше у него больше нет. И то самое "большое наступление" оккупантов, о котором так много говорили, ведется фактически лишь в Донецкой области, прежде всего, в районе Бахмута.

При этом россияне утилизируют там свои наиболее боевые части. И даже если мы отойдем из Бахмута, у противника нет ресурсов эффективно продолжать наступление дальше. Я уже не говорю о том, что ландшафт местности за Бахмутом, в сторону Краматорска и Славянска, Константиновки и Дружковки, благоприятен для обороны.

Поэтому и считаю, что переломный момент уже наступил. По крайней мере, в рамках действий россии, наступление которой явно захлебывается на том же Донбассе.

Конечно, могут быть варианты наступления или каких-то провокаций со стороны Приднестровья и Беларуси, откуда звучат угрожающие заявления и приходят тревожные вести.

Но я не думаю, что россияне предпримут что-то с тех направлений. Ведь у них нет ресурса даже на узком участке фронта на Донбассе.