"Ситуация тяжелая": Сырский рассказал о тактических шагах ВСУ в Бахмуте

Ситуация в Бахмуте остается крайне тяжелой

ВСУ продолжают оборону Бахмута от российских оккупантов уже больше семи месяцев. Совершив ряд тактических шагов, командованию удалось не допустить оперативного окружения города россиянами. Ситуация на Бахмутском направлении контролируемая, но очень тяжелая.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. По его словам, планы врага известны и понятны, а каждый ход и решение способны кардинально изменить ситуацию на фронте.

По словам Сырского, ситуация на Бахмутском фронте остается очень тяжелой. Враг пытался окружить город, но благодаря слаженным действиям командиров на местах удалось разрушить планы россиян. Тактика оккупантов заключается в том, чтобы кидать в бой несметное количество солдат, но это не даст им никакого преимущества.

"Мы должны уметь предусматривать действия врага, имеющего количественное преимущество. Российские силы действуют обычными методами, не считают людей. Но количество солдат не является решающим преимуществом или фактором победы", — сказал генерал-полковник.

В Командовании сухопутных войск понимают тактическое значение Бахмута для врага и знают его планы по действиям на других участках фронта. Силы обороны Украины продолжают защищать город, ситуация динамичная, хоть и сложная.

"Здесь каждый ход и решения способны ее кардинально изменить. Каждый день имеет самую высокую ценность. Я горжусь личным составом. Ценю быстроту мышления командиров бригад, рядом с которыми нахожусь", — резюмировал Александр Сырский.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в НАТО не исключают падение обороны Бахмута в ближайшие дни. Это не обязательно станет переломным моментом в полномасштабной войне в Украине, однако недооценивать врага нельзя.