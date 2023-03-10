Враг стремится к тактической паузе под Бахмутом и давит на Угледар: актуальные карты боев

Вблизи некоторых населенных пунктов российские оккупанты топчутся неделями — и все безрезультатно

Бахмутское направление остается одним из самых трудных в характере боев вдоль нынешней линии фронта. "Вагнеровцам", вероятно, удалось продвинуться северо-западнее города, при этом они стремятся взять тактическую паузу, чтобы обдумать характер боевых столкновений в дальнейшем. Украинцы же держат оборону, в то же время отслеживая ситуацию по другим направлениям. Особое внимание сейчас привлекает Угледар, где военное руководство вражеской армии стремится к очередному прорыву.

Больше деталей в свежей сводке к утру 10 марта сообщили аналитики Института изучения войны (ISW). Специалисты также отметили, что массированный ракетный обстрел накануне мог служить больше для внутренней пропаганды россиян, чем серьезные последствия для украинской стороны.

ВСУ, тем временем, тоже удалось достичь отдельных успехов на Бахмутском направлении — вблизи Хромового, где наши защитники могли удачно укрепить собственные позиции. Продолжаются бои и вблизи Донецка, а также на линии Купянск-Сватово-Кременная. Беспокойно и на юге; в частности, из-за повторного ядерного шантажа россии, ведь из-за ракетных обстрелов на несколько часов была полностью отключена от электроснабжения ЗАЭС.

Карта боев в Украине 10.03.2023

Восток Украины

Как уже отмечалось, вблизи Купянска, Сватового и Кременной продолжаются наземные атаки врага. Некоторые из них не имеют никакого успеха — как, например, вблизи Гряниковки, Спорного и Белогоровки. По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, остается спорной территория Червоноповки, ведь ВСУ позиций отдавать не хотят, хотя враг и сильно давит. Тем не менее, накануне оккупантам пришлось частично отвести свои войска на этом отрезке фронта — для восстановления сил. Отдельные бои зафиксированы в районе Федоровки и Веселого (Кременной район).

Карта боев на востоке Украины 10.03.2023

Продолжается вражеское давление на Бахмут, однако россияне, пытавшиеся провести операции по окружению города, пока успехов в этом не имеют. В Генштабе ВСУ сообщают об успешно отраженных атаках врага под самим Бахмутом, а также в районе Орехово-Василовки, Дубово-Василовки, Ивановского и Александро-Шультиного. Россияне пытаются вбрасывать информацию о вероятном захвате Орехово-Василовки, однако специалисты ISW не нашли этому достаточных подтверждений.

Незначительных успехов оккупантам удалось достичь вдоль шоссе Т0513. Продолжаются боевые стычки вблизи Богдановки, Ягодного и Опросного. При этом российские военкоры утверждают, что украинские военные могли предпринять отдельные контрнаступательные операции на восточных подступах к Бахмуту.

В окрестностях Донецка тоже жарко. Россияне безуспешно пытались наступать под Авдеевкой — вблизи Каменки, Красногоровки, Северного, Невельского, Новомихайловки, Марьинки и Первомайского; все атаки отражены. При этом отдельной сложности могут добавить попытки врага перерезать участок трассы Н-20 вблизи Веселого – это откроет путь к атаке на Александрополь.

Карта боев под Донецком 10.03.2023

Интересной остается ситуация под Угледаром, где подразделения российской армии пытались совершить локальные штурмы. Все попытки завершились неудачей. Специалисты ISW подчеркивают, что военное руководство окупантов могло издать приказ любой ценой захватить Угледар — чтобы прикрыть все свои предыдущие промахи на этом направлении. Пока успехов здесь враг не имеет.

Юг Украины

Благодаря прицельному удару украинской армии по российскому транспортному узлу в Волновахе (Донечина) оккупанты могли остаться без возможности опрокидывать дополнительные подразделения на юг. В частности, проблемы испытывают "вагнеровцы", которые пользовались местным автотранспортным предприятием для достижения собственных целей.

Дополнительно об активных боевых действиях Институт изучения войны не сообщает — вероятно для сохранения информационной тишины из-за определенных действий украинских военных на этом направлении. Значительное внимание было уделено отключению ЗАЭС, которое произошло накануне из-за удара оккупантов по энергетическим объектам Запорожской и Днепропетровской областей. Аналитики даже цитируют гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который выразил свое недовольство подобной ситуацией. Он напомнил, что станция впервые с ноября 2022 полностью потеряла внешнее питание, и призвал россиян немедленно прекратить такие действия.

Карта боев в Запорожской области 10.03.2023

Карта боев в Херсонской области 10.03.2023

Между тем, на фоне последних событий в Приднестровье, где СБУ обвинили в организации теракта против местных гауляйтеров, общество все больше беспокоится о возможном открытии фронта на этом направлении.

"Телеграф" вместе с экспертами пытался узнать, почему путин все больше внимания уделяет Молдове и возможна ли очередная эскалация.