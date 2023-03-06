Донбасс бомбят "Мерседесами": роспропагандистов поймали на бестолковом фейке (видео)

Российские фейки бывают очень бестолковыми

Российские пропагандисты опять опубликовали нелепый фейк. Только недавно 2 марта они путались в заявлениях по поводу диверсии в Брянской области. А 6 марта в сети опубликовали видео, где якобы жительница Донбасса держит обломки снаряда.

Как пишет информресурс "Инсайдер UA", обломком оказалась деталь от автомобиля. Так, женщина держит часть коробки передач и жалуется, будто это падает на головы детей Донбасса.

"Посмотрите, что прилетает. Со стороны Украины прилетает на головы наших детей. Каждый день", — говорит женщина, держа в руках запчасть от авто.

Журналисты проверили, что в руках у женщины, которая жалуется на прилеты. Как оказалось, этот обломок от ракеты называется барабан сцепления.

Напомним, что россияне прокололись на бестолковом фейке на оккупированных территориях. Они опубликовали якобы фото с объявлением на украинском языке, где ВСУ предупреждают о том, что будут сжигать дома перед уходом из Бахмута. Однако удалось выяснить, что кадры сняты не в Бахмуте.

Впрочем, фейкам сейчас наполнено не только военное, но и политическое информационное пространство. Так, кто-то запустил ложную информацию о том, что Петр Порошенко сейчас находится в больнице.